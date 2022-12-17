Исмаилов про поражение Емельяненко: «Обидно за Сашу! Сегодня его побил блогер»

Средневес Магомед Исмаилов прокомментировал поражение Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко.

«О чем говорил с Александром в раздевалке? Не хочу говорить. Честно говоря, мне было обидно за Сашу. У него легендарное имя, и мы знаем его со времен PRIDE. Следим за ним, и сегодня его побил блогер. Извини меня, Святослав, я это в хорошем смысле, но такая ситуация, что его побил блогер. Обидно за Сашу, но не будем привязывать это к его наследию. Сейчас он немножко другой Саша, с другой прической», — сказал Исмаилов журналистам после боя Емельяненко — Коваленко.

Коваленко судейским решением победил Емельяненко. Бой состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.