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Сегодня, 03:42

Исмаилов про поражение Емельяненко: «Обидно за Сашу! Сегодня его побил блогер»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Средневес Магомед Исмаилов прокомментировал поражение Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко.

«О чем говорил с Александром в раздевалке? Не хочу говорить. Честно говоря, мне было обидно за Сашу. У него легендарное имя, и мы знаем его со времен PRIDE. Следим за ним, и сегодня его побил блогер. Извини меня, Святослав, я это в хорошем смысле, но такая ситуация, что его побил блогер. Обидно за Сашу, но не будем привязывать это к его наследию. Сейчас он немножко другой Саша, с другой прической», — сказал Исмаилов журналистам после боя Емельяненко — Коваленко.

Коваленко судейским решением победил Емельяненко. Бой состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
ММА
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