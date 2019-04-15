Дацик оскорбительно отозвался о судьях боя с Тарасовым и обвинил их в нечестной игре

Бывший боец ММА Вячеслав Дацик обвинил судей в своем поражении от блогера Артема Тарасова. Он также добавил, что забил оппонента.

- Реванш? Зачем? Вы все видели. Он несколько раз сдался, сдох, - сказал Дацик на видео, опубликованном на youtube-канале Alexey Safonov. - А судьи придумали всякую х***ю, п***расы, заряженные на тотализаторе. Лишь бы остановить бой. Я же говорил, что никак нельзя бить у судей. Я и не бил, не нарушал. Придумали х***ю всякую. Судьи - б***и и п***расы. Повторный поединок? Я его забил, он сдался.

Напомним, ранее РБК сообщил, что победу в поединке одержал Тарасов. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя.

28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

Источник: Дацик проиграл в поединке Тарасову