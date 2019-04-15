Источник: Дацик проиграл в поединке Тарасову

Бывший боец MMA Вячеслав Дацик проиграл в поединке ММА-блогеру Артему Тарасову в одном из московских фитнес-клубов, информирует РБК, ссылаясь на Дмитрия Демушкина, который присутствовал на закрытом бое.

Ранее "СЭ" стало известно, что результат будет опубликован после того, как видео появится на YouTube-канале "Дневник хача" – организатора боя Амирана Сардарова.

– Там было всего несколько десятков человек, мобильные у всех забирали, официальное видео будет завтра. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи. В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе – ему помогали медики прийти в чувство, – приводит слова Демушкина РБК.



28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.