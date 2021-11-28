Российский тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал выступление соотечественника Александра Емельяненко в бою против бразильца Марсио Сантоса.

«Все мы не молодеем. Чуда не произошло — после такого запоя выйти и набрать форму очень тяжело, — сказал Дацик в интервью TRUE GYM MMA. — Сам по себе знаю: хоть я никогда не пил, но 13 лет сидел и кушал вне себя. Саша — ударник в ММА. Бился бы в ударке — это его, это зрелищнее. Все свои последние бои он проиграл в партере. Я думаю, Саше пора завязывать в партере, нужно набрать хорошую форму, восстановиться и выступать по правилам бокса».

«Удары Сантоса были очень хорошими, они залетали, — добавил Дацик. — Саша потерял реакцию, скорость, чувство дистанции. Если бы у Сантоса был удар потяжелее, Емельяненко бы лежал в первом раунде».

Емельяненко удушающим приемом уступил Сантосу. Бойцы сразились в главном событии AMC Fight Nights 106, который состоялся вчера, 27 ноября, в Сыктывкаре. Теперь на счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У 32-летнего Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.