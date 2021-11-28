Туменов выиграл боксерский бой и потребовал контракт с UFC

Российский боец ММА Альберт Туменов дебютировал в профессиональном боксе. На турнире Triller Triad Combat в Арлингтоне (Техас, США) он победил единогласным решением судей американца Скотта Саймона (36-16-1).

«Я чувствую себя хорошо, мне нравится бокс, — сказал Туменов MMA Junkie после боя. — Треугольник, ринг, октагон -0 для меня не имеет значения. Я готов ко всему ... У меня хорошая боксерская техника, хорошая работа ног, хороший тайминг, я хотел победить нокаутом, но мой противник оказался сильным парнем .. Дана Уайт, Шон Шелби, я всегда устраивал огненное шоу. Я лучший боксер в ММА. Дайте мне этот чертов контракт, и я обещаю тебе, Дана, что ты не пожалеешь об этом!»

На счету 29-летнего Туменова 22 победы и 4 поражения в ММА. В UFC он выступал с 2014 по 2016 годы (5 побед, 3 поражения). После завершения контракта с UFC перешел в ACB/АСА, где стал чемпионом в полусреднем весе (5 побед, 0 поражений). Сейчас является свободным агентом.