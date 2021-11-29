Американский боец UFC Дастин Порье ответил на вопрос о четвертом бое с ирландцем Конором Макгрегором.

«На данный момент это противостояние в прошлом, — приводит слова Порье MMA Junkie. — Я даже не думаю об этом, а он продолжает нести чушь. Что Конору еще остается делать? Пусть болтает. Все мои мысли сосредоточены на поединке за титул«.

По словам американца, он не планирует ставить рекорды по защитам титулов.

«Возможно, что я перейду в полусредний вес после поединка с Оливейрой. Но для начала дождемся боя», — сказал он.

Напомним, что в трилогии Макгрегор — Порье, которая состоялась в ночь на 12 июля в Вегасе, американец одержал победу техническим нокаутом после того, как ирландец сломал ногу в конце первого раунда.

В январе 2020 года на турнире UFC в Абу-Даби Порье отправил Макгрегора в технический нокаут во втором раунде, взяв реванш за поражение нокаутом в 2014 году.

11 декабря Порье проведет поединок с чемпионом в средней весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 269.