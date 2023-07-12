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Александр Емельяненко: «Впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, почему после боя с блогером Евгением Ершовым решил отправиться в Ингушетию на реабилитацию.

«Я просто понял, что моя работа, семья, мое окружение, мои друзья, в большинстве из которых спортсмены, они не употребляют [алкоголь]. Они против моего образа жизни. Я готовился, у меня есть опыт, база, знания, и я готовился в преддверии соревнований. После турнира я узнавал, когда у меня следующий бой, и у меня был, вроде как, небольшой период релакса, восстановления. И это день изо дня затягивалось, откладывались бои, переносились, я срывался в загулы, и это продолжалось не неделю, а более длительный срок. Я понял, что самому мне со своими проблемами не справиться. По-моему, впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни в [реабилитационном] центре. Тренируюсь, делаю выводы над ошибками», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в соцсетях.

В конце мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве 41-летний Емельяненко болевым приемом победил Ершова.

Александр Емельяненко
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