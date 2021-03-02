Уайт заявил, что Чимаев не собирается заканчивать карьеру

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал высказывание шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева о возможном завершении карьеры.

2 марта Чимаев опубликовал пост на странице в Instagram, в котором намекнул на возможный уход.

«Когда он приехал сюда, врачи позаботились о нем и назначили ему преднизон, который является мерзким гребаным стероидом. Он пошел и чертовски потренировался сегодня, почувствовал себя дерьмом, стал суперэмоциональным и опубликовал это.

Он не должен тренироваться, но знаете, этот парень дикарь. Он хочет драться каждый уик-энд, а теперь не может даже тренироваться. Он просто развзволновался и опубликовал это, но он не уходит», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз. 26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.