«Молчи, бомж». Сехудо и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) раскритиковал действия бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) на видео с боксерской тренировки ирландца.

«Ты много времени уделяешь комбинациям, в то время как должен работать над заходами, сетапами и расставлением ловушек. Просто совет от величайшего», — написал Сехудо в Twitter.

В ответ Макгрегор написал в Twitter: «Открытые удары — это финты и ловушки. Ты когда-нибудь слышал об этом? Твои бездарные уловки не заманят меня, малыш. Ты маленький и толстый новичок с двумя нокаутами в легчайшем весе. У меня их 20. В трех разных весовых. Молчи, бомж».

«У тебя в буквальном смысле нет ноги, на которой ты можешь стоять, — ответил Сехудо Макгрегору в Twitter. — В последний раз, когда ты выиграл бой, Кейтлин Дженнер могла мочиться стоя».

Ранее Сехудо писал, что он готов подраться с Макгрегором в легком весе, если ирландец выйдет на бой полностью трезвым. «Давай подпишем контракт. Я готов подняться в легкий вес, чтобы сразиться с Конором, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show. — Но у меня есть условие. Конор должен выйти в октагон трезвым. Думаю, что это возможно. Мы закатили бы отличный бой».

В последних четырех поединках ирландский боец потерпел три поражения. В последнем бою Макгрегор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.