Чимаев рассказал, прилетит ли Рамзан Кадыров в Абу-Даби на его бой с Джинглианом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, прилетит ли глава Чечни Рамзан Кадыров на его бой с Ли Джинглианом на турнире UFC 267.

«Я надеюсь, [что прилетит], но у него дела. Посмотрим», — сказал Чимаев на медиа-дне UFC 267.

Бой Чимаев — Джинглианг станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

У Чимаева 9 побед в 9 поединках. На счету Джинглиана 18 побед и 6 поражений.