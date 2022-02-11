Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:42

Чимаев рассказал, как проходили спарринги с Исмаиловым: «Мага — шустрый и неудобный»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Instagram

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о боксерских спаррингах с российским средневесом Магомедом Исмаиловым в Таиланде.

«Наши спарринги не были скрытыми. Все видели, как мы боксировали, — сказал Чимаев «СЭ». — Он по боксу готовится. Мы с ним 8 раундов побоксировали. Один раз я пришёл в маленьких перчатках, и мы немного поработали, один раунд поработали. Потом наш следующий спарринг был чисто по боксу в больших перчатках. 8 раундов отработали. Мага такой шустрый парень, неудобный. Для своего веса хорошо головой двигает. Было приятно с ним боксировать, рад учиться у них. Его брат очень умный парень и хорошие советы по боксу дает».

25 февраля Исмаилов проведет боксерский поединок против опытного нигерийца Оланреваджу Дуродолы на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Следующим оппонентом Чимаева должен стать бразилец Гилберт Бернс. Ожидается, чтобы бойцы сразятся на номерном турнире UFC 270, который состоится в ночь на 10 апреля в США.

Магомед Исмаилов
Хамзат Чимаев
0
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер назвал «ересью» слова Топора о причастности к блокировке аккаунта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...