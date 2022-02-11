Чимаев рассказал, как проходили спарринги с Исмаиловым: «Мага — шустрый и неудобный»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о боксерских спаррингах с российским средневесом Магомедом Исмаиловым в Таиланде.

«Наши спарринги не были скрытыми. Все видели, как мы боксировали, — сказал Чимаев «СЭ». — Он по боксу готовится. Мы с ним 8 раундов побоксировали. Один раз я пришёл в маленьких перчатках, и мы немного поработали, один раунд поработали. Потом наш следующий спарринг был чисто по боксу в больших перчатках. 8 раундов отработали. Мага такой шустрый парень, неудобный. Для своего веса хорошо головой двигает. Было приятно с ним боксировать, рад учиться у них. Его брат очень умный парень и хорошие советы по боксу дает».

25 февраля Исмаилов проведет боксерский поединок против опытного нигерийца Оланреваджу Дуродолы на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Следующим оппонентом Чимаева должен стать бразилец Гилберт Бернс. Ожидается, чтобы бойцы сразятся на номерном турнире UFC 270, который состоится в ночь на 10 апреля в США.