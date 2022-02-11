Чимаев — о схватках с Амосовым: «Учимся друг у друга. Чеченская и украинская борьба всегда была на высочайшем уровне»

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев в интервью «СЭ» высоко оценил борцовские навыки действующего чемпиона Bellator в полусреднем весе украинца Ярослава Амосова.

«Парень очень хорош в своей стихии, борьба у него очень хорошая, техника есть, — сказал Чимаев «СЭ». — Я учусь у него, а он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда была на высочайшем уровне. В основном в СССР были хорошие тренеры и бойцы. Поэтому хорошая схватка у нас получается, учимся у друг друга».

«В стойке тоже парень хорош, но его стихия — борьба, — продолжил Чимаев. — Особо в стойке мы не работали. Один раунд сделали и больше не работали. В основном пытаемся бороться, потому что оба борцы. Когда два хороших борца встречаются, есть чему учиться друг у друга. У меня свои борцовские фишки, у него свои. У каждого борца своя техника. Пару раз он проходит мне, пару раз я ему прохожу. В следующий раз он защищается, я защищаюсь. Учусь против него защищаться, а он учится против меня защищаться».

«Когда попадется такой соперник, как Ярослав, я буду знать, как работать. Если Ярославу попадется такой соперник, как я, он тоже будет знать, что делать. В этом плане хорошо работать друг с другом».

Ожидается, что Чимаев сразится с бразильцем Гилбертом Бернсом на номерном турнире UFC, который запланирован на 10 апреля. В настоящее время Амосов готовится к поединку с Майклом Пейджем, который состоится 13 мая в Лондоне.