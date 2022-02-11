Адесанья и Уиттакер показали одинаковый вес перед поединком на UFC 271

В Хьюстоне состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 271, который состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

В главном событии вечера состоится реванш чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой участники главного события показали одинаковый вес.

Результаты взвешивания:

Исраэль Адесанья (83,46 кг) — Роберт Уиттакер (83,46 кг)

Деррик Льюис (120,65 кг) — Тай Туиваса (120,2 кг)

Дерек Брансон (84,14 кг) — Джаред Канноньер (83,91 кг)

Кайлер Филлипс (61,69 кг) — Марсело Рохо (61,69 кг)

Насрат Хакпараст (70,76 кг) — Бобби Грин (70,53 кг)

Один из боев турнира был отменен — участник предварительного карда Алекс Перес не смог уложиться в лимит весовой категории. Его соперник Мэтт Шнелл тказался проводить бой.