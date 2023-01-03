Чейл Соннен рассказал, кто может заменить Усмана в бою с Леоном Эдвардсом

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что в случае, если Камару Усман (20-2) не сможет восстановиться к реваншу с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (20-3) в марте, то ему на замену могут выйти Хамзат Чимаев (12-0), Колби Ковингтон (17-3) или Хорхе Масвидаль (35-16).

«Камару заметили с повязкой на руке, — отметил Соннен на своем YouTube-канале. — Напомню, что 18 марта Леон должен провести первую защиту титула. Что, если Усман не успеет восстановиться? Возможно, против Леона выйдет Чимаев или Ковингтон. Именно поэтому этот бой, который мы все так хотим увидеть, вообще не продвигается. Не стоит забывать о Хорхе Масвидале. Он умный парень, и поэтому он отказался драться с Гилбертом Бернсом. Масвидаль надеется, что из-за его потасовки с Леоном и отсутствия соперника он вновь получит титульный шанс».

Эдвардс и Усман должны встретиться 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Эдвардс и Усман дрались 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США. Эдвардс по судейским карточкам проигрывал второй, третий и четвертый раунды. В пятом раунде он нанес хайкик и нокаутировал Усмана.