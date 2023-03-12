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Сегодня, 12:09

Монсон не удивлен поражению Яна от Двалишвили: «Его время на чемпионском уровне закончилось»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший боец MMA Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Петра Яна в бою против Мераба Двалишвили.

«Я не удивлен результатом. Борьба Мераба очень хороша, в ней и была разница. Мераб постоянно атаковал и не давал Яну шанса перейти атаковать в ответ. Ян — прекрасный боец, но его время на чемпионском уровне закончилось», — сказал Монсон «СЭ».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Джефф Монсон
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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