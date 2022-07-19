Нганну обратился к Оливейре: «Твой путь к чемпионству меня действительно вдохновляет!»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) оценил достижения Чарльза Оливейры (33-8), назвав его чемпионом, который никогда не сдается.

«Твой путь к чемпионству и то, что ты доказал, что никогда не сдаешься, действительно вдохновляют, чемпион!» — обратился к Оливейре Нганну в социальных сетях.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Исламом Махачевым (22-1) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.