Фрэнки Эдгар рассказал, против кого он хочет провести прощальный бой в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар (24-10) заявил, что его следующий бой, скорее всего, станет последним боем в UFC. Также он выразил желание подраться с Домиником Крузом (24-3).

«Я думаю об уходе с момента последнего боя, — сказал Эдгар в интервью ESPN. — Последние два боя прошли не по плану. По правде говоря, продолжая драться, я поступаю эгоистично по отношению к своей семье, так как она заботится обо мне. Мне нужно объявить о завершении карьеры, чтобы я смог устроить прощальный бой и уплыть в закат.

Я никогда никого не вызываю. Обычно дерусь с теми, кого мне дает UFC или предлагает Абдель-Азиз. Но сейчас я назову имя. Я знаю, что ему предстоит бой, но я бы хотел подраться против Доминика Круза. Он был чемпионом в легчайшем весе, когда я был чемпионом в легком. Мы оба на вершине дивизиона. У нас бы получился крутой бой».

Круз подерется с Марлоном Верой (19-7) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Эдгар прошлый бой проиграл Вере нокаутом в 3 раунде. Бой состоялся 6 ноября 2021 года на UFC 268 в Нью-Йорке, США.