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Сегодня, 17:26

Гаджиев не смог назвать фаворита поединка Дацика против Монсона

Руслан Минаев
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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением относительно противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Дацик против Монсона. Отличная вывеска. Если бы мне сказали про этот бой год назад, возможно я бы не стал смотреть. Мне казалось, что и тот, и другой переживают свои не лучшие времена. Но сейчас очевидно, что оба на подъеме.

И это значит, несмотря на то, что я считаю Дацика фаворитом, легкой прогулки для него не будет», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1001889-gadzhiev-dlia-datsika-ne-budet-legkoi-progulki-v-boiu-s-monsonom
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
Камил Гаджиев
ММА
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