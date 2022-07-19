Гаджиев не смог назвать фаворита поединка Дацика против Монсона

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением относительно противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Дацик против Монсона. Отличная вывеска. Если бы мне сказали про этот бой год назад, возможно я бы не стал смотреть. Мне казалось, что и тот, и другой переживают свои не лучшие времена. Но сейчас очевидно, что оба на подъеме.

И это значит, несмотря на то, что я считаю Дацика фаворитом, легкой прогулки для него не будет», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.