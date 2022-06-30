Майкл Биспинг: «Джонс проиграет Миочичу. Бой с Нганну был бы для него легче»

Биспинг считает, что для дебюта в тяжелом весе Джону Джонсу следовало бы подраться с Франсисом Нганну

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) считает, что для дебюта в тяжелом весе бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу следовало бы подраться с Франсисом Нганну (17-3), а не со Стипе Миочичем (20-4).

«Если Джонс подерется с Миочичем, то Стипе его победит, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Миочич — это величайший тяжеловес в истории. У него лучшая защита, больше всех нокаутов, он нокаутировал Вердума, остановил Кормье ударами в корпус. Также он побеждал Нганну. Его выступления были невероятными. Его правая рука просто легендарна. С точки зрения навыков и стиля Стипе более сложный соперник для Джонса, чем Нганну. Мы все знаем, что будет делать Нганну. Он будет стараться нокаутировать. Для этого ему даже не нужно быть хорошим боксером, потому что у него есть мощь. Это единственное, чего бы пришлось избегать Джонсу в бою с Нганну».

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В прошлом поединке он одолел единогласным решением судей Доминика Рейеса (12-3). Бой состоялся 8 февраля 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, США.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.