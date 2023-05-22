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Стерлинг предложил О'Мэлли подраться 8 июля на UFC 290, О'Мэлли ответил

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) рассказал, что хочет как можно быстрее подраться со вторым номером рейтинга Шоном О'Мэлли (16-1).

«Да ну нафиг. Давай подеремся 8 июля и проверим, действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь», — написал Стерлинг в Twitter, на что О'Мэлли ответил: «Я не тот. Увидимся 19 августа».

Затем О'Мэлли высмеял заявление Стерлинга, в котором он говорил, что не собирается драться летом. «Алджо «август — это слишком рано, как насчет июля» Стерлинг», — добавил американец.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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