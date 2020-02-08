Чемпион мира по самбо: «Тренер ломал А.Емельяненко голову об стул, когда тот к его девушке приставал»
Двукратный чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Заболотный нелицеприятно высказался в отношении соотечественника Александра Емельяненко. Он назвал его алкоголиком и редиской, добавив, что по нему давно плачет кулак.
— Сколько уже этому Саше-алкоголику будет сходить все с рук? Мой тренер по самбо Алексей Чугреев ломал ему стул об голову, когда тот приставал к его девушке, — написал Заболотный в Instagram. — Ребята из Литвы рассказывали, как он нападал в Пекине на женщин и бегал пьяный, прося пять долларов. Этот человек опасен для общества, завтра он нападет на чью-то жену, сестру, дочь. По нему кулак давно уже плачет. Я думаю, его еще не перевернули за язык из уважения к Федору Владимировичу.
P. S. Смолякова Диму не защищаю он много тоже борщит особенно про раздевание мужчин -его это не красит, у всех наций свои обычай переданные дедами , но такими словами как Петух -нельзя кидать не зная человека.
Сколько уже этому Саше Алкоголику будет сходить все с рук , есть рамки дозволенного где идёт привлечение к поединку , а есть перебор .Эта Редиска оскорбляет людей такими грязными словами и остаётся безнаказанным ,мой тренер по САМБО Алексей Чугреев помню ломал ему стул об голову -когда тот приставал к его девушке.Ребята с Литвы рассказывали как он нападал в Пекине на женщин и бегал как попрошайка весь облеваный и пьяный прося пять долларов , этот человек опасен для общества , завтра он нападет на чью-то Жену, сестру, Дочь.Сергей Харитонов, Дмитрий Смоляков-кого следующего он будет парафинить , по нему кулак давно уже плачет .Я думаю его ещё не перевернули за язык из Уважения к Фёдору Владимировичу.P.S Смолякова Диму не защищаю он много тоже борщит особенно про раздевание мужчин -его это не красит ,у всех наций свои обычай переданные дедами , но такими словами как Петух -нельзя кидать не зная человека.