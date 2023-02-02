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Чемпион Bellator Немков рассказал о своем бизнесе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью Sport24 рассказал о своем бизнесе, которым занимается с 2020 года.

— Недавно узнал, что у тебя есть любопытный бизнес — база отдыха в Белгороде. Давно занимаешься этим?

— С 2020 года, по-моему. Там пока и разговаривать не о чем. Только успел все документы в порядок привести. Когда забрал все это дело — такой разброс по ним был. За два года вроде все наладил и начал строиться, вкладывать потихоньку. База и до того работала, функционировала. Но только на самосодержание хватало. Сейчас охота, чтобы чуть зарабатывала. У меня есть план, и когда сделаю все, она должна будет что-то приносить. Хорошее, красивое место для отдыха будет.

— Почему именно база отдыха?

— Это место — пруд — находится в Томаровке, где я жил с детства. Ну и захотелось пруд свой... Начал заморачиваться. Теперь там все лето провожу, когда нет подготовки. Взял, поехал, порыбачил, покайфовал. Сейчас рыбу запустил, но в этом году она что-то клевала плохо. Четыре тонны запустил... На следующий год будет нормально клевать. Но у нас там еще беда — по всем прудам плохо ловит. Рядом же бахает. Там артиллерия: прилеты, отлеты. Ну, прилеты далековато, километров 40-50, но по ходу по земле как-то передается. Рыба испуганная. Наверное, вибрации. Вроде рыбы и так много было, но мы еще добавили — так что должно будет клевать.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-01-chempion-bellator-nemkov-rasskazal-o-svoyem-biznese
Вадим Немков
ММА
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