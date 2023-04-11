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Сегодня, 14:07

Даррен Тилл назвал самого сложного соперника для Чимаева

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC в среднем весе Даррен Тилл (18-5) заявил, что чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) даст Хамзату Чимаеву (12-0) самый тяжелый бой.

«Я думаю, что он [Чимаев] станет чемпионом в полусреднем весе. Я реально в это верю, — сказал Тилл в интервью Smack Talk With Sandhu. — Раньше я думал, что самый сложный бой ему предложат Камару Усман и Колби Ковингтон, но теперь я считаю, что Леон Эдвардс — это самый трудный соперник для Хамзата. Леон отлично защищается от борьбы. Я бы хотел, чтобы Хамзат провел еще один бой перед тем, как сразиться с Леоном».

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Чимаев в прошлом поединке победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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