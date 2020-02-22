Чемпион ACA объяснил, зачем толкнул соперника в лицо после гонга

Российский боец Мухумат Вахаев прокомментировал свое поведение после первого раунда титульного боя с Евгением Гончаровым.

Поединок состоялся 21 февраля в Краснодаре на шоу АСА 104. Вахаев выиграл удушающим приемом в третьем раунде и завоевал титул чемпиона АСА в тяжелом весе. Сразу после окончания первого раунда он толкнул Гончарова рукой в лицо.

— Он опять встал, ухмылкой на меня смотрит, — объяснил Вахаев свой поступок. — Но это было неправильно, я это признаю. Всегда с моей стороны какие-то неправильные поступки. Люди это видят со стороны. Прошу прощения у всех. Прежде чем какую-то гадость написать... Каждый человек может ошибаться, это каждому свойственно.

На счету 29-летнего Вахаева — 9 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. (Екатерина Потапова)