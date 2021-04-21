Чемпион ACA Джонсон дал прогноз на потенциальный бой Нганну и Волкова

Действующий чемпион ACA в тяжелом весе, спарринг-партнер Фрэнсиса Нганну американец Тони Джонсон считает, что у Александра Волкова нет шансов победить камерунского чемпиона.

«Нет, я не думаю, что ему по силам. Думаю, что Нганну нокаутирует его. Фрэнсису вообще без разницы, бьют по нему или нет. Он ударов не чувствует, но он если он тебя ударит, то ты точно отправишься спать», — заявил Джонсон в интервью «СЭ».

Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе, у которого 16 побед и 3 поражения. Россиянин Волков является более опытным бойцом — на его счету 33 победы и 8 поражений.

Джонсон вернется в клетку 23 апреля на турнире ACA 122 в Минске, где ему предстоит защищать пояс в поединке против украинца Дмитрия Побережца.

(Ислам Бабаджанов)