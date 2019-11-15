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Чарльз Оливейра заявил, что побьет Хабиба Нурмагомедова

21:37
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Боец UFC Чарльз Оливейра заявил, что сможет победить действующего чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова, если ему дадут шанс провести бой против россиянина.

— Не могу сказать ничего плохого про Хабиба — он побеждает всех, он побил всех топовых парней, — приводит слова Оливейры MMA Mania со ссылкой на Ag Fight. — Но я именно тот парень, который сможет побить Хабиба. Если я выиграю пару боев, кто знает — может быть, у меня будет возможность драться с ним.

30-летний Чарльз Оливейра провел 24 поединка под баннером UFC, одержав 15 побед, потерпев 8 поражений, и один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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