Райан Гарсия высоко оценил левый хук Алекса Перейры

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) прокомментировал сокрушительный левый хук действующего чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1).

«Он [Перейра] один из немногих, кто знает, как наносить левый хук», — написал Гарсия в Twitter.

Он подчеркнул, что имеет ввиду не только ММА, но и бокс.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.