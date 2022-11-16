Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

16 ноября, 15:50

Райан Гарсия высоко оценил левый хук Алекса Перейры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) прокомментировал сокрушительный левый хук действующего чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1).

«Он [Перейра] один из немногих, кто знает, как наносить левый хук», — написал Гарсия в Twitter.

Он подчеркнул, что имеет ввиду не только ММА, но и бокс.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
UFC
ММА
0
Читайте также
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кормье назвал бойца, против которого должен подраться Дастин Порье

Минеев провел открытую тренировку перед боем с Родригесом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости