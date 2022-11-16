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16 ноября, 16:39

Минеев провел открытую тренировку перед боем с Родригесом

Мария Гусева
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Боец смешанного стиля Владимир Минеев провел открытую тренировку перед поединком против бразильца Фернандо Родригеса. Их бой пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Минеев начал тренировку с разминки, активно прыгал на скакалке, а затем перешел к упражнениям на матах. Во время активной части тренировки боец отрабатывал удары руками и ногами.

Поединок между спортсменами по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

Билеты можно приобрести по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1046747-mineev-otrabotal-v-zale-moshchneishie-udary-pered-vstrechei-s-rodrigesom
Владимир Минеев
ММА
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