Илия Топурия: «Я бы прикончил Макса Холлоуэя в первом раунде»

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) считает, что экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-7), как и действующий чемпион дивизиона Александр Волкановски (25-1), не стали бы для него проблемой.

«Я бы прикончил его (Холлоуэя. — Прим. «СЭ») в первом раунде. Это было бы избиение, — сказал Топурия KOlmenero. — Они увидят мой уровень, когда я буду драться с более высококлассными бойцами. Я легко побью и Конора. Бой не продлится дольше двух раундов.

Я бы прикончил [Волкановски] во втором или третьем раунде. Этот бой продлится дольше, потому что он часто передвигается. Если бы он вступил со мной в размен, я бы прикончил его в первом раунде. Но он так не дерется».

Топурия в прошлом бою разобрался с Брайсом Митчеллом (15-2) на UFC 282, проведя удушающий во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.