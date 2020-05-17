Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC

Бывший соперник Федора Емельяненко американский боец Кевин Рэндлман посмертно введен в зал славы UFC, сообщает официальный сайт промоушена.

Рэндлман владел титулом чемпиона UFC с 1999 по 2000 год. Он также выступал в Pride и Strikeforce.

В 2004 году он проиграл в бою россиянину Федору Емельяненко в четвертьфинале «Гран-при» Pride.

Всего он одержал 17 побед и потерпел 16 поражений в ММА.

Рэндлман скончался в феврале 2016 года в возрасте 44 лет из-за сердечной недостаточности.