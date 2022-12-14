Биспинг назвал ММА-бойцов, которые побьют Джейка Пола

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что такие бойцы, как Исраэль Адесанья (23-2) и Гловер Тейшейра (33-8), побьют Джейка Пола (6-0) по правилам бокса.

«Я думаю, что многие бойцы ММА победят Джейка Пола, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Многие из тех, кто находится в расцвете сил. Его бы также побили Энтони Смит, Гловер Тейшейра, Исраэль Адесанья. Даже я бы с легкостью его победил.

Он не дерется с настоящими боксерами. Он утверждает, что хочет стать чемпионом мира по боксу, но он ни разу не дрался с боксером. Так что заткнись к чертовой матери и не говори, что хочешь стать чемпионом мира».

Пол победил Андерсона Сильву по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.