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Сегодня, 13:38

Деметриус Джонсон дал прогноз на бой Стерлинга и Диллашоу

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон (31-4) отметил, что понимание Алджамейном Стерлингом (21-3) своих сильных сторон делает его еще более опасным бойцом.

«Ти Джей прошел через столько войн… Алджамейн в свою очередь проходит свой пик. Такое ощущение, что ему нравится роль рюкзака [забирать спину]. Он осознает свою сильную сторону, и он действительно отлично смотрелся в бою с Петром Яном.

Я отдаю преимущество Алджамейну Стерлингу. Он выглядит счастливым, и он понимает, что ему удается быть рюкзаком. Когда ты видишь, что спортсмен придерживается определенной роли, это делает его еще более опасным».

Стерлинг и Ти Джей Диллашоу (17-4) подерутся в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

Алджамейн Стерлинг
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