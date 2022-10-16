Заурбек Сидаков признался, что на максимум подтягивается 62 раза

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, чемпион мира и Европы Заурбек Сидаков рассказал, что на максимум он подтягивался 62 раза.

«62 раза [подтягиваюсь на максимум]. Сначала 57 раз сделал, потом 62, — сказал Сидаков «СЭ». — Это не прям чистые... с рывками, борцовские. Рекордсмен — Давид Баев. Он 74 раза подтянулся».

Сидаков 14 октября стал триумфатором борцовского турнира Лиги Поддубного. Он выиграл соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов.