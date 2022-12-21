Кормье считает, что Сергей Павлович создаст проблемы Джону Джонсу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) назвал нескольких тяжеловесов, которые смогут дать бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1) конкурентные поединки.

«В тяжелом весе с Джонсом все будет в порядке, — сказал Кормье на подкасте Sirius XM. — Мне кажется, он покажет себя. Но дебютирует ли он там? Такое ощущение, что мы ждем этого уже целую вечность.

Когда он подерется в супертяжелом, это придаст дивизиону настоящего огня, которого не было вот уже долгое время. Тем не менее для него открыты только несколько поединков — против Франсиса Нганну, Сирила Гана и Кертиса Блейдса. Эти бойцы дадут Джонсу серьезный бой. Я слежу за Павловичем. После того, что он сделал с Тай Туивасой и всеми остальными, можно предположить, что он опасный для Джонса соперник. Стоит учитывать, что Джонс никогда не сражался с реально большими парнями.

Но если Джонса можно победить, почему этого никто не сделал? Он талантливый, долговязый, сильный, у него хороший бензобак и очень много других сильных качеств. При этом в октагоне он очень умен, его бойцовский IQ на высочайшем уровне. Именно поэтому он так долго на вершине».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.