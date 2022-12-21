Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:35

Кормье считает, что Сергей Павлович создаст проблемы Джону Джонсу

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) назвал нескольких тяжеловесов, которые смогут дать бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1) конкурентные поединки.

«В тяжелом весе с Джонсом все будет в порядке, — сказал Кормье на подкасте Sirius XM. — Мне кажется, он покажет себя. Но дебютирует ли он там? Такое ощущение, что мы ждем этого уже целую вечность.

Когда он подерется в супертяжелом, это придаст дивизиону настоящего огня, которого не было вот уже долгое время. Тем не менее для него открыты только несколько поединков — против Франсиса Нганну, Сирила Гана и Кертиса Блейдса. Эти бойцы дадут Джонсу серьезный бой. Я слежу за Павловичем. После того, что он сделал с Тай Туивасой и всеми остальными, можно предположить, что он опасный для Джонса соперник. Стоит учитывать, что Джонс никогда не сражался с реально большими парнями.

Но если Джонса можно победить, почему этого никто не сделал? Он талантливый, долговязый, сильный, у него хороший бензобак и очень много других сильных качеств. При этом в октагоне он очень умен, его бойцовский IQ на высочайшем уровне. Именно поэтому он так долго на вершине».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
Сергей Павлович
UFC
ММА
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

28-летний Брайс Митчелл хотел завершить карьеру после поражения Илии Топурии

Конор отреагировал на дебют в MMA родившегося без ног бойца
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости