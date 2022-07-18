Казахстанский боец АСА, участник Гран-при легковесов Артем Резников (23-6) не верит, что Александр Емельяненко (28-9) наберет былую форму.

«Мне кажется, он уже не наберет никакую форму. Столько убивать свое здоровье, — сказал Резников в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Он один раз встать не мог, когда Азамат Бостанов снял. Второй раз он еле ходил, когда пришел на интервью. Он ходить не мог, весь в синяках. Понятно, что не из-за спарринга, а по пьяни, скорее всего. Потом на АСА пришел и разговаривать не мог.

Он убивает свое здоровье, просто убивает. Потом вернуться после этого? Когда Бостанов максимально его восстановил на 2-3 месяца, у него скорости не было, он пропускал все удары от средневеса. Все залетало, он ничего не мог в стойке сделать с Марсио Сантосом, хотя 2-3 месяца тренировался.

Он больной человек. Было бы классно, если бы Федор забрал бы его, посадил возле себя и не позволял делать ни шагу вправо или влево".

Емельяненко следующий бой должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.