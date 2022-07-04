Андрей Корешков: «Бойцы из России заберут титулы больше половины всех весовых категорий UFC»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (26-4) предполагает, что в скором времени многие российские бойцы завоюют титул чемпиона UFC. Также он оценил перспективы Александра Волкова (35-10) и Сергея Павловича (15-1).

«Мое мнение, что бойцы из России скоро смогут забрать больше половины всех весовых категорий UFC, — сказал Корешков в интервью Meta MMA. — Ну а что? Я думаю, что Петру Яну вполне по силам вернуть пояс, Анкалаев тоже выиграет. Также считаю, что Ислам Махачев станет следующим чемпионом, ему это по силам.

В тяжелом весе перспективы Александра Волкова будут выше, чем Сергея Павловича, потому что он более опытный, у него более солидный послужной список. Он всю дорогу шел недооцененным, и большинство за это платились".

Волков в последнем бою победил Жаирзиньо Розенструйка (12-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся четвертого июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Павлович следующий бой проведет против Деррика Льюиса (26-9) 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.