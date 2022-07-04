Бывший соперник Адесаньи оценил шансы Минеева и Исмаилова против чемпиона UFC

Россиянин Мурад Курамагомедов (10-2), дравшийся с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей (23-1) в 2016 году, и проигравший ему техническим нокаутом во втором раунде, оценил шансы чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) и Магомеда Исмаилова (17-3) в бою против нигерийца.

«Да, у Минеева с Адесаньей получился бы хороший бой, — сказал Курамагомедов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить». — В стойке из российских бойцов с [Исраэлем] могли бы подраться на руках Минеев, Шлеменко, Мурад Абдулаев и Альберт Туменов.

Думаю, что у борца было бы больше шансов, но на пять раундов с Адесаньей Магомеду Исмаилову не хватило бы выносливости. В поздних раундах ему будет трудно держать, особенно, если ты не большой как Блахович, который мог его держать за счет веса».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.