Бывший боец UFC Эдилов проведет второй боксерский поединок 21 февраля

21 февраля в вечере бокса «Время легенд: Москва» второй поединок на профессиональном боксерском ринге проведет бывший боец UFC Абдул-Керим Эдилов (1-0, 1 КО). Соперником 28-летнего российского бойца из клуба «Ахмат» станет боксер из Ганы Ибрагим Лаборан (15-5, 13 КО), сообщает пресс-служба турнира.

Эдилов дебютировал в профессиональном боксе в сентябре прошлого года, победив нокаутом в первом раунде бразильца Иринеу Беато Коста Джуниора. Россиянин провел 21 поединок по правилам смешанных единоборств, в семнадцати одержал победы (16 досрочных). В UFC провел один бой (победа).

Вечер бокса «Время легенд: Москва» пройдет во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. В главном бою вечера за пояс WBO в первом среднем весе чемпион России Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) встретится с Евгением Терентьевым (15-2, 7 КО). Также свои пояса по версии WBC будут защищать российский тяжеловес Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО) и недавно начавший профессиональную карьеру участник Олимпиады-2016 Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО).