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Сегодня, 13:05

Соннен: «Макгрегор избивал Флойда в боксерском поединке»

Бывший боец UFC Соннен заявил, что Макгрегор избивал Мейвезера в боксерском поединке
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен неожиданно заявил, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) избивал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) в боксерском поединке в 2017 году.

«Конор был андердогом 11 к 1. Но он вышел в ринг и избивал его [Мейвезера] в течение 30 минут, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он [Мейвезер] проиграл четыре из девяти раундов. Он получил по заднице, независимо от того, что посчитали мошенники из Атлетической комиссии штата Невада в ту ночь».

Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в бою против Мейвезера 26 августа 2017 года в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер-младший
UFC
ММА
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