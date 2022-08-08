Соннен: «Макгрегор избивал Флойда в боксерском поединке»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен неожиданно заявил, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) избивал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) в боксерском поединке в 2017 году.

«Конор был андердогом 11 к 1. Но он вышел в ринг и избивал его [Мейвезера] в течение 30 минут, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он [Мейвезер] проиграл четыре из девяти раундов. Он получил по заднице, независимо от того, что посчитали мошенники из Атлетической комиссии штата Невада в ту ночь».

Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в бою против Мейвезера 26 августа 2017 года в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.