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Сегодня, 12:55

Боец ММА Артем Тарасов рассказал о стрельбе в Мурино: «Я кричал: «Остановитесь!»

Боец поп-ММА Тарасов рассказал о подробностях драки со стрельбой в Мурино
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Артем Тарасов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подробностях драки со стрельбой, которая произошла в Мурино в ночь на 8 августа.

«Драка произошла из-за конфликта двух людей. Речь о репере D.Masta и бойце MMA Никите Солонине. Адекватные люди были без оружия, то есть Никита Солонин, неадекватные люди были с оружием. Я был человеком, который пытался все это утихомирить. Я кричал: «Остановитесь!» Что касается того, как я там оказался, то меня попросили приехать снять материал», — сказал Тарасов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В полиции подтвердили информацию о драке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее сообщалось, что Тарасов и Никита Солонин участвовали в массовой потасовке в городе Мурино. Причиной конфликта могли стать разногласия Тарасова и Солонина с рэпером D.Masta. В массовой драке был ранен 26-летний мужчина.

Артем Тарасов
ММА
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