Масвидаль: «Хочу подраться с этим маленьким придурком Конором»

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) сообщил, что на горизонте у него маячат бои против трех бойцов — Конора Макгрегора (22-6), Леона Эдвардса (19-3) и Гилберта Бернса (20-5).

«Самое разумное — провести бой против этого маленького придурка Конора, — сказал Масвидаль в интервью MMA Fighting. — Я не прочь получить чек за то, что надеру этому лилипуту зад. Не знаю, состоится ли этот бой.

Бой против Гилберта также имеет смысл, но и Леон Эдвардс вызывает меня налево и направо. Он говорит, что хочет защищать против меня титул, если побьет Усмана. Погнали! Я вновь прилечу в Англию и надеру ему зад.

Да, я хочу драться с Гилбертом. Не знаю, состоится ли этот бой в этом или следующем году. Я должен залечить травмы. Также у меня есть кое-какие проблемы с законом, которые я должен решить. Только тогда я вернусь на место убийства. Сейчас на меня заведено три уголовных дела. Сперва мне нужно с этим разобраться, а уже потом ломать челюсти".

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.