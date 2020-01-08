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«Буду бить лысую голову 3 апреля». Первый пост Емельяненко в новом году

15:29
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своем Instagram. Это его первая публикация в новом году.

— Буду бить лысую голову 3 апреля, — написал Емельяненко.

3 апреля состоится поединок Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.

Исмаилов в комментариях отреагировал на пост предстоящего соперника: «Я уже было решил, что ты преждевременно язык проглотил. Ну ничего, то ли еще будет. Проглотишь».

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