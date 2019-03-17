"Бросай курить". Хабиб ответил на вызов Фергюсона

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Твитере ответил на сообщение американца Тони Фергюсона, который дал понять, что хочет выйти в октагон против него.

- Скоро увидимся, ниндзя, - написал Фергюсон, обращаясь к Хабибу. К сообщению он прикрепил картинку с послужным списком обоих бойцов.

- Тебе нужно бросить курить, - отреагировал Нурмагомедов.

Оба спортсмена провели свои последние поединки на UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе (США). Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а Фергюсон - Энтони Петтиса. Хабиб после этого был дисквалифицирован за потасовку, которая произошла по завершении соревнований.