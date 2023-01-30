Майрис Бриедис: «Ярд, когда уклонялся от ударов Бетербиева, все время крестился»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-2) прокомментировал поединок чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) и Энтони Ярда (22-3).

«Видел, что Артур очень много пропускал, даже в нескольких моментах поплыл, — отметил Бриедис YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова». — По карточкам проигрывал, но все знают, как он бьет — словно ломиком. Конечно, столько пропускать нельзя, потому что это накапливается, а жить с головой всю жизнь, чтобы потом не говорили: «Ну, это же боксер». Я к тому, что стиль немного напомнил стиль Головкина, потому что Геннадий тоже много принимает, а потом перебивает своей кувалдой. Результат мы видели в восьмом раунде.

Я думал про возраст, как Артур себя будет чувствовать, потому что мы одногодки с ним. Темп был довольно интересный, веселый. Много было и пропущенных, и нанесенных ударов, поэтому я думал, как будет себя чувствовать Бетербиев после десятого раунда, но не дождались.

Я видел, что Ярд, когда уклонялся, все время крестился, потому что удары действительно сильные, и ты понимаешь, что когда пролетает, то свистит мимо ушей как пуля. Но он не был достаточно внимательным".

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.