Брэндон Морено: «Его геймплан был лучше, чем в прошлый раз, но я был активнее»
Морено рокомментировал поражение Фигерейдо на UFC 270
Бывший чемпион UFC в наилегайшем весе Брэндон Морено прокомментировал поражение Дейвисону Фигерейдо на UFC 270.
«Мне казалось, я доводил лучше скоростные комбинации, возможно, его удары выглядели сильнее. В этот раз его геймплан был лучше, но он много выжидал, мне кажется, я был активнее», — сказал Морено в октагон-интервью после боя.
Фигерейдо победил Морено единогласным решением на UFC 270 и вернул титул после поражения в июне прошлого года.
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