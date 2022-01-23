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Сегодня, 08:30

Брэндон Морено: «Его геймплан был лучше, чем в прошлый раз, но я был активнее»

Морено рокомментировал поражение Фигерейдо на UFC 270
Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в наилегайшем весе Брэндон Морено прокомментировал поражение Дейвисону Фигерейдо на UFC 270.

«Мне казалось, я доводил лучше скоростные комбинации, возможно, его удары выглядели сильнее. В этот раз его геймплан был лучше, но он много выжидал, мне кажется, я был активнее», — сказал Морено в октагон-интервью после боя.

Фигерейдо победил Морено единогласным решением на UFC 270 и вернул титул после поражения в июне прошлого года.

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