Дейвисон Фигерейдо: «Сегодня был мой день. Я готов к 4-му бою с Морено в Мексике»

Новый чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигерейдо поделился эмоциями после победы над Брэндоном Морено.

«Спасибо Богу за возможность. Сегодня — мой день. Мой день. Спасибо Брэндону Морено, вместе нам удалось провести бой вечера. Я не был рядом с семьей 4 месяца, но я готов к 4-му бою с Морено в Мексике. Спасибо моему тренеру Эрику, я люблю тебя, я люблю Генри Сехудо, спасибо всем моим тренерам», — сказал бразильский боец в октагон-интервью после боя.

Фигерейдо победил Морено единогласным решением на UFC 270 и вернул титул после поражения в июне прошлого года.