Бразильский боец UFC заявил, что ему интересно получить российский паспорт

Бразильский боец UFC Джонни Уокер заявил в интервью «СЭ», что ему было бы интересно получить гражданство РФ.

— Хотел бы, тем более так будет проще, я бы смог проводить в России больше времени, — сказал Уокер. — Я смог бы узнать Москву. Я ведь почти не видел город! Я езжу в зал, тренируюсь, возвращаюсь в квартиру, ем, сплю, потом опять тренируюсь. Пока сконцентрирован на бое. А вот после боя хотелось бы лучше узнать культуру, посетить различные места в Москве.

— Знаете, кто из известных бойцов и боксеров за последние пять лет получил российское гражданство?

— Слышал об этом. Президент России, кажется, очень любит спорт, поддерживает спортсменов. Думаю, Путин один такой в мире президент, кто так помогает спортсменам.

Уокер с августа тренируется в Москве, где готовится к бою с американцем Кори Андерсоном, который пройдет 2 ноября в Нью-Йорке на шоу UFC 244.

27-летний бразилец, выступающий в полутяжелом весе (до 93,0 кг), провел в ММА 20 боев (17 побед, 3 поражения). В UFC у него три победы, на которые он в общей сложности затратил меньше трех минут. (Илья Андреев, Юлия Яковлева)