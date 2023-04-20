Брайс Митчелл: «Макгрегор будет драться с Чендлером на стероидах»

Американский полулегковес Брайс Митчелл (15-1) считает, что экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) выйдет на бой с Майклом Чендлером (23-8) под допингом.

«Я думаю, что Макгрегор принимает стероиды, и я не уверен, что они проверят его должным образом. Я считаю, что он выиграет благодаря стероидам. Но если они их протестируют, я полагаю, это будет хороший бой. Но если Макгрегор на стероидах... все равно я буду болеть за американца [Майкла Чендлера]», — сказал Митчелл Джеймсу Линчу.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.