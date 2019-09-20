«Братка, ты давно доказал, что ты лучший». Тухугов поддержал двукратного олимпийского чемпиона Власова после неудачи на ЧМ

Боец ММА Зубайра Тухугов поддержал двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова, который в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе уступил представителю Казахстана Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3.

Власов опубликовал в Instagram эмоциональный пост, посвященный его неудаче на чемпионате мира. — Я вылезу из кожи вон, чтобы доказать, что достоин большего, и буду грызть зубами этот ковер, пока не добьюсь своего, — написал он.

В ответ он получил множество комментариев в поддержку от пользователей, в числе которых был и принадлежайщий Тухугову. — Братка, ты давно доказал, что ты лучший, — написал Власову боец ММА, вызвав восторг многих подписчиков борца.