Брат Магомедшарипова выиграл второй бой в ММА. Соперник начал поединок с обмана
25 декабря 2019, 23:11
19-летний брат российского бойца UFC Забита Магомедшарипова — Хасан Магомедшарипов — победил единогласным решением судей Эдила Есенкулова из Киргизии на турнире GFC 23, который прошел в среду в Алма-Ате (Казахстан). Поединок прошел в легчайшем весе (до 61,2 кг).
В начале боя Есенкулов (3 победы, 3 поражения в ММА) имитировал традиционное для ММА приветствие, но тут же прошел в ноги.
Это был второй профессиональный бой Магомедшарипова-младшего. Его дебют состоялся 6 декабря на турнире GFC 21 в Самаре — Хасан победил удушающим приемом в первом раунде 20-летнего Амила Насирова (1-1).
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